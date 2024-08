Schulungen in Labors in Afrika

Zudem arbeite der Pharmakonzern aktiv mit seinen Partnern zusammen, um die Mpox-Laborkapazitäten weltweit zu verbessern, teilte Roche am Dienstag mit. Auf seinem Roche Scientific Campus in Südafrika sowie in Labors auf dem afrikanischen Kontinent biete das Unternehmen Schulungen an.