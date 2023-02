Basel Roche stellt sich auf Schrumpfkurs ein

Basel (sda). Nachdem Roche das Thema Umsatzerosion durch Biosimilars in den vergangenen Jahren stetig begleitet hat, kommen 2023 noch wegfallende Corona-Umsätze dazu. Wie Roche-Chef Severin Schwan am Donnerstag im Gespräch mit Journalisten ankündigte, dürften dem Konzern aus diesen Gründen im neuen Geschäftsjahr Umsätze von zusammen 6,6 Milliarden Franken fehlen.

Davon stammen etwa fünf Milliarden aus den wegfallenden coronabezogenen Umsätzen und 1,6 Milliarden dürften Biosimilars zum Opfer fallen. Zum Vergleich: 2022 hat der Konzern 63,3 Milliarden Franken umgesetzt. „Wir stellen uns also darauf ein, dass wir etwa ein Zehntel an Umsätzen verlieren werden“, betont Schwan. Die Konzernprognose lautet allerdings auf einen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich. „Wir werden also einen guten Teil mit unseren neueren Medikamenten ausgleichen können.“