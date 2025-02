Basel: Roche: Trumps Zollpläne kein Grund zur Sorge

„Wir sind relativ entspannt, weil wir in den USA die ganze Wertschöpfungskette vor Ort haben“, wiederholt er in der TV-Sendung „CEO Talk“ auf TeleZüri Aussagen, die er bereits während der Bilanz-Medienkonferenz Ende Januar in Basel getätigt hatte. So hebt er erneut hervor, dass Roche in den USA viel in Forschung und Entwicklung investiert habe und auch viel Produktion in den USA habe. Immerhin zähle Roche um die 25 000 Mitarbeiter in den USA.

So hält Schinecker denn auch Befürchtungen, die Umsatz- und Gewinnziele von Roche könnten durch höhere US-Importzölle bedroht sein, für unbegründet: „Nein, wir haben schon viel in den USA. Präsident Trump will, dass Leute oder Firmen in den USA investieren. Und wir haben bereits gut investiert“, erklärte er in der Sendung CEO Talk.