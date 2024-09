Basel: Rolle der Behörden wird aufgearbeitet

Das Tötungsdelikt an einer 75-jährigen Frau im Breite-Quartier im August hat hat viele Fragen aufgeworfen. Denn: Der mutmaßliche Täter, den die Polizei nach einer Öffentlichkeitsfahndung schnell festnehmen konnte, hat nicht zum ersten Mal getötet. Der an Schizophrenie leidende 32-jährige Raphael M. hatte bereits am 3. November 2014 im selben Quartier zwei Frauen erstochen und einen betagten Mann mit einem Messer schwer verletzt. Er wurde damals noch am Tatort festgenommen. Das Basler Strafgericht ordnete daraufhin eine stationäre psychiatrische Behandlung an.