Basel: Rückbau von Mühleberg läuft planmäßig

Auch nach über fünf Jahren Rückbau sieht das AKW Mühleberg von außen aus wie eh und je. Im Innern sind die Spuren der Rückbauarbeiten aber deutlich sichtbar. Viele Anlagen sind komplett verschwunden, andere sind mit rosa oder blauen Markierungen versehen. Im AKW bedeutet rosa, dass eine Anlage außer Betrieb genommen wurde; blau kennzeichnet Komponenten, die demontiert werden können. Im Kontrollraum sind viele Schalter und Knöpfe mit schwarzem Klebeband überklebt – die dahinterliegenden Systeme wurden bereits abgeschaltet oder ausgebaut.

Das Kernkraftwerk wird nämlich von innen nach außen abgebaut. Zunächst wurden die am stärksten radioaktiv belasteten Bereiche abgebaut. Der bisher wichtigste Meilenstein war das Erreichen der sogenannten Kernbrennstoff-Freiheit – also die vollständige Entfernung aller Brennelemente aus dem Reaktor. Seither werden alle Anlagenteile, die mit Radioaktivität in Kontakt gekommen sind, demontiert. Diese Komponenten werden sortiert, von radioaktiven Rückständen gereinigt und anschließend „freigemessen“ – dabei wird geprüft, ob ihre Strahlung unterhalb der gesetzlich festgelegten Grenzwerte liegt. Nur freigemessene Materialien dürfen das Gelände verlassen. Stark radioaktive Stoffe werden ins Zwischenlager (Zwilag) in Würenlingen (AG) gebracht. Insgesamt machen diese jedoch nur etwa 1,5 bis zwei Prozent der demontierten Materialien aus. Der Rest landet bei Schrotthändlern oder auf Deponien.