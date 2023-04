Basel Ruf der Leere in einer Welt des Grauens

Fratzenhafte Zeichnungen

„Call of the Void“ (Ruf der Leere) nennt der 1950 in New York geborene und in Johannesburg, Südafrika, lebende Künstler Roger Ballen seine Ausstellung. Diese suggerierte Leere präsentiert sich aber als sehr gefüllt: mit Menschenpuppen, ausgestopften Tieren, Teddybären, fratzenhaften Zeichnungen und dergleichen mehr.

Abbilder aus Albträumen? „Das können Sie so sehen“, lautet die Antwort des Künstlers auf diese Frage. Er selber spricht vom Universum des „Ballenesquen“, das vom absurden Theater von Jean Anouilh bis Samuel Beckett inspiriert sei.