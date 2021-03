Basel Rund statt hoch

Der einjährige Prozess für die Prüfung möglicher Unterschutzstellungen im Rahmen der geplanten Weiterentwicklung des Roche-Areals wurde gemäß Mitteilung von einem Bundesexperten und weiteren Fachleuten begleitet. Außerdem sei die Prüfung auf alle Bauten auf dem Roche-Areal ausgedehnt worden, die sich im Inventar schützenswerter Bauten befinden.

Massive Eingriffe in die Statik vonnöten

Die von Roche im vergangenen Oktober vorgestellten Pläne (wir berichteten) hatten eine intensive Debatte ausgelöst. Roche will die Laborgebäude an der Solitudepromenade durch eine Grün- und Freifläche mit einem Empfangsgebäude und später möglicherweise mit einem dritten Hochhaus ersetzen. Dabei richtete sich die Kritik an den Abbruch der alten Laborbauten am Rhein. Der Basler Denkmalrat hatte ursprünglich beantragt, die Bauten 27 und 52 unter Schutz zu stellen.

Die Prüfung habe jedoch gezeigt, dass wegen Altlasten massive Eingriffe in die Statik nötig wären und Fassaden und Innenausstattung komplett erneuert werden müssten, um die Bauten weiterhin nutzen zu können. Einzig die Betonkerne könnten erhalten bleiben. „Das ursprüngliche Erscheinungsbild wäre kaum mehr wiederherzustellen“, lässt sich Daniel Schneller, Leiter Kantonale Denkmalpflege Basel-Stadt, in der Mitteilung zitieren. Die Kantonale Denkmalpflege will die Unterschutzstellungsverträge demnächst ausarbeiten und das Bau- und Verkehrsdepartement wird einen Bebauungsplan für das Roche-Südareal ausarbeiten.

Enttäuscht zeigte sich der Basler Heimatschutz. „Basel verliert mittelfristig zwei bedeutende Zeugen der Industriearchitektur“, kritisiert der Verein. Das Bauprogramm von Roche und den Architekten Herzog & de Meuron „mit einer Ausräumung zugunsten eines Parkareals und eines dritten, noch höheren Turms“ bringe „ein gigantisches Abbruch- und Neubauvolumen mit sich“, wird der Verein in der Basler Zeitung zitiert. Dies sei „aus ökologischer und energetischer Sicht höchst problematisch“.