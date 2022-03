Basel Russland ist nicht nur Putin

Michael Schischkin ist nicht weniger aufgewühlt als Petrowskaja. Es handele sich bei dieser Auseinandersetzung um einen Krieg zwischen Menschen, die Russisch und Ukrainisch sprechen und Menschen, die verbrecherische Befehle befolgen. Putin fürchte das Ende seiner Herrschaft. Denn eine florierende Demokratie im Nachbarstaat könne Vorbild sein für eine gebeutelte russische Bevölkerung. Er betont, dass Russland nicht nur Putin sei. „Die meisten Russen schweigen, weil sie Angst haben.“

Benjamin Schenk sagt über die Entwicklung in der Ukraine: „Ich bin nicht überrascht darüber, aber ich konnte es mir nicht vorstellen.“ Der Westen trage eine Mitschuld an der Lage – aber nicht in dem Sinne, wie wir denken. Viele Dinge habe der Westen ausgeblendet, „weil er eine andere Realität gesehen habe“, meinte Schenk. Er erinnert an die Tschetschenienkriege und die russischen Fassbombenangriffe auf Krankenhäuser im Syrienkrieg. Putin sehe sich in einer historischen Mission und sich selber als Iwan III. „Er will russische Länder sammeln.“ Auf Menschenleben nehme der russische Staatschef dabei keine Rücksicht.

Kein eigenes Volk

In einem Essay von 2021 habe Putin geäußert, dass die Ukrainer kein eigenes Volk seien. „Wir hätten im letzten Jahr sehen müssen, wie Putin denkt“, sagt Schenk. Er kritisiert auch das mangelnde Vertrauen in Institutionen. Seine Studenten würden in den sozialen Netzwerken konfrontiert mit unterschiedlichen Meinungen und Behauptungen zum Ukraine-Krieg. „Dahinter steckt eine Strategie. Es gibt einen industriell betriebenen Meinungskrieg, der in der Schweiz betrieben wird.“ Schischkin glaubt nicht, dass der russische Staatschef den Krieg gewinnen wird. Nach Kriegsende gehe es um eine nationale Schuldanerkennung. Ohne einen Kniefall in Kiew, Tallinn und anderen osteuropäischen Hauptstädten werde es keinen Neuanfang in Russland geben. 1945 hätte sich das deutsche Volk als Opfer von Hitler gesehen. Wenn das russische Volk nach Ende des Angriffskriegs argumentiere, der Krieg sei notwendig gewesen, um sich gegen eine „faschistische Junta“ zu wehren, dann, so Schischkin, sei das der „Anfang eines neuen Putins“.