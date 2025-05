Basel: Safer-Spaces und Hilfe-Teams

Der Kanton Basel-Stadt will während des ESC Opfern von sexualisierter Gewalt und sonstigen Feindlichkeiten Hilfe anbieten. Neben einer Hotline werden Safer Spaces und mobile Hilfe-Teams zur Verfügung stehen. Dass sich die Besucher am Eurovision Song Contest (ESC) in Basel wohl und sicher fühlen, stehe ganz oben auf der Aufgaben-Liste der Host City, sagte der Basler Regierungspräsident Conradin Cramer jüngst an einer Medienkonferenz zum Awareness-Konzept während der ESC-Woche. Mit dem umfassenden Unterstützungskonzept nehme Basel schweizweit eine Pionierrolle ein.