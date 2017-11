Basel Satte Gitarrenriffs und Drums

Von Heiko Trefzger

Die Basler Rockband „The Möles“ (gesprochen: „The Moles) hat ihr neues Album „Out of Control“ veröffentlicht. Das Werk wurde vergangenes Wochenende in der Biomill in Laufen getauft und ist als CD, Digital oder als Vinyl erhältlich, wobei die Schallplatte aufgrund der längeren Produktionszeit erst im Dezember scheint. „Durstiger, dreckiger Hard Rock“, hat Sänger und Gitarrist Marc Schmidlin im Frühjahr dieses Jahres versprochen. Und das in Eigenproduktion und im Proberaum entstandene Album mit seinen elf Titeln kann sich echt hören lassen. Mit satten Gitarrenriffs und geradelinigen Bass-Schlagzeug-Rhythmen kann man sich problemlos durchs Album grooven. Von „Out of Control“ kann dabei – zumindest spielerisch – keine Rede sein, denn die Instrumente sind auf den Punkt gespielt und werden von einem rau-angenehmen Gesang – teilweise mehrstimmig – überlagert. Das Gesamtwerk der drei Musiker Marc Schmidlin, Bassist Adrian Metzger und Drummer Dan Probst erinnert an Hochzeiten von Bands wie „AC/DC“, „Airbourne“ und „Mötorhead“. Um ihrem Live-Sound, den die Band besonders schätzt, sehr nahe zu kommen, wurde bei dieser Produktion das Grundgerüst der Songs live eingespielt und anschließend mit weiteren Tonspuren angereichert. Mit ihrer Idee, „Out of Control“ auch auf Schallplatte zu veröffentlichen treffen die drei Jungs genau den Zahn der Zeit, denn Vinyl ist gerade in ihrem Genre wieder beliebt wie lange nicht mehr. Der Song „Going to the Mill“ ist „The Möles’” Tribute an die Biomill in Laufen, wo die Band viel Zeit verbracht hat und auch die Album-Taufe stattfand. Neben dem Titeltrack „Out of Control“ sind auf dem Album Titel wie „Perfect Smile“, „Road to Rock“ and „Rock’n’Roll is all we need” zu finden. Mit diesen in Gepäck werden „The Möles“ Anfang nächsten Jahres auf Osteuropa-Tournee in der Tschechischen Republik, der Slowakei und Polen gehen.