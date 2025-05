Basel: SBB setzen für ESC-Anreise Sonderzüge ein

Für die Anreise zur größten Musikveranstaltung der Welt setzen die SBB rund 115 Extrazüge ein. Auch die SBB Deutschland bieten für die deutschen Fans Sonderzüge Richtung Zell im Wiesental und nach Freiburg an. Nach Zell im Wiesental verkehrt vom 13. bis 16. Mai je ein Sonderzug um 0.53 Uhr ab Basel Badischer Bahnhof. Am Wochenende, 17. und 18. Mai, gibt es zwei Sonderzüge mit Abfahrt um 1.40 Uhr und 2.32 Uhr. Der Ausstieg ist an allen Halten zwischen Lörrach-Stetten und Zell möglich. Zusätzlich zu den Sonderzügen ins Wiesental gibt es Sonderzüge nach Freiburg mit Halt in Haltingen, Eimeldingen, Efringen-Kirchen, Istein, Kleinkems, Rheinweiler, Bad Bellingen, Schliengen, Müllheim im Markgräflerland, Heitersheim, Bad Krozingen und Schallstadt. Diese starten unter der Woche ebenfalls um 0.53 Uhr sowie am Wochenende um 1.40 Uhr und 2.32 Uhr. Die Abfahrtszeit in Basel SBB ist noch nicht bekannt.

Weil die Deutsche Bahn Bauarbeiten im Badischen Bahnhof und im Rheintal tätigt, kann es zu Fahrplanänderungen kommen.