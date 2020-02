Basel Scheinbar Alltägliches

Von 1985 bis 1986 studierte der Künstler an der Königlichen Akademie für Bildende Künste in Den Haag. Heute lebt und arbeitet er bei Bremen. Seine Bilder und Objekte haben die urbane, vom Menschen geschaffene Landschaft zum Thema. Hier wiederum sind es vor allem technische Elemente und Kon­struktionen sowie Architektur, die ihn faszinieren. Verständlich, wenn man an die eindrücklichen Hafenlandschaften Bremens denkt; die mögen für den Künstler prägend gewesen sein. Einem modernen Sammler und Jäger gleich, bewaffnet mit Skizzenblock und Digitalkamera richtet Jaxy seinen Fokus auf scheinbar Alltägliches.

Zur Zeit nutzt er die Digitalkamera, um seine Eindrücke am Computer einfacher in die für ihn richtige Form zu bringen. Er sammelt auf Streifzügen durch die urbanen Agglomerationen Eindrücke und Inspirationen. Aus den Rundgängen durch Städte, Flughäfen, Bahnhöfe, Hafenanlagen, Messen, Rummelplätze oder Technikabteilungen legt sich Jaxy einen Fundus an. Diese gesammelte Formenwelt setzt er in seinen Werken um. Dabei geht er ganz unterschiedlich vor. Zum einen überzeichnet er vorhandene Perspektiven. Andererseits vermag Constantin Jaxy das Gesehene dergleichen zu abstrahieren, dass etwas auf den ersten Blick völlig Fremdes entsteht; eine Erläuterung lässt jedoch den Ursprung wieder erkennen.