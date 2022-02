Basel Schier grenzenloses Universum

Intuitive persönliche Beziehung

Das Kunstmuseum Basel hat Holzer bei der Zusammenstellung der Ausstellung mit Werken ihrer nicht minder berühmten Freundin Louise Bourgeois freie Hand gelassen. „Ich glaube nicht, dass eine andere Institution diese Toleranz aufgebracht hätte“, sagte sie am Donnerstag am Mediengespräch.

Das außergewöhnliche Projekt „Louise Bourgeois x Jenny Holzer – The Violence of Handwriting Across a Page“ hat eine längere Vorgeschichte. Kunstmuseumsdirektor Josef Helfenstein hatte es zusammen mit der Künstlerin bereits an seinem früheren Arbeitsort, der Menil Collection and Foundation in Houston, angedacht. Dort kam es nicht zustande, also kam nun Basel zum Zug.

Es ist eine Ausstellung, die sich nicht über einen akademischen Weg erschließen lässt. Es ist vielmehr eine sehr persönlich gefärbte sinnliche Zusammenstellung von unterschiedlichsten Kunstwerken, die überdies nicht angeschrieben sind, und an die man sich entsprechend auf sinnlichem Weg annähern muss. Ausgewählt habe sie Werke, die sie besonders mochte, solche, die noch nicht so oft zu sehen waren und natürlich Schriftbilder, sagte Holzer.

Sinnliche Annäherung an die Werke

Und an einem besonderen Ort ist ein besonders großes Werk zu erleben, das für einmal seinen Namen tragen darf: Es ist dies die selten gezeigte kolbenartige Monstermaschine, oder mit Holzers Worten das „terrifying dirty peace“ „Twosome“. Sie beherrscht mit ihrer unheimlichen Erscheinung den unterirdischen Durchgang von Neu- zum Altbau des Museums.

Auch im Altbau, genauer in den Galerien der Alten Meister und der frühen Moderne, hat Holzer auf subversiv-witzige Art Bourgeois-Werke platziert. So zum Beispiel das Faksimile einer Penis-Zeichnung (das Original ist im Neubau zu sehen) neben Tobias Stimmers im 16. Jahrhundert entstandenen Bildnis eines Zürcher Bannerträgers in einem damals offenbar verbreiteten sehr penisbetonenden Beinkleid.

Projektionen im Außenraum

Wie es sich für einen Auftritt von Jenny Holzer gehört, sprengt die Ausstellung die Mauern des Museums. So werden an verschiedenen Hausfassaden –­ unter anderem am Rathaus oder an der Alten Universität am Rhein – Projektionen von Schriften zu sehen sein.

Bespielt wird natürlich auch der Schriftfries am Kunstmuseums-Neubau. Dazu gibt es eine Augmented-Reality-App für das Smartphone, die es erlaubt, Worte von Bourgeois überall hin platzieren zu können. bis 15. Mai.