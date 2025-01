Vor einem Gastronomiebetrieb in der Stadt Basel hat ein Mann in der Nacht auf Samstag auf zwei Menschen geschossen. Beide konnten sich in Sicherheit bringen. Niemand wurde verletzt. Die Kantonspolizei nahm den Tatverdächtigen nach einer Fahndung fest. Der Mann war zuvor wegen ungebührlichen Verhaltens des Lokals verwiesen worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er entfernte sich, kehrte aber wieder zurück, worauf der Betreiber des Lokals die Polizei alarmierte. Daraufhin zog der Mann eine Waffe und schoss auf zwei Personen, die sich vor dem Lokal aufhielten. Die beiden hätten sich jedoch „geistesgegenwärtig“ in Sicherheit bringen können, hieß es weiter. Als die Beamten vor Ort eintrafen, floh der Mann. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und konnten den Verdächtigen, einen 45-jährigen türkischen Staatsbürger, wenig später fassen. Die Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft für den Beschuldigten.