Basel Schon früh die Mädchenfrage gestellt

Die Jugendarbeit (Juar) Basel feiert Anfang November ihr 75-jähriges Bestehen. Etwa 120 Mitarbeiter beraten junge Leute und stellen mit diesen gemeinsam Freizeitangebote auf die Beine.

Basel. Was sich seit der Gründung der Juar verändert hat und wo heutzutage die Schwerpunkte bei der Jugendarbeit liegen, darüber hat sich Adrian Steineck mit der Geschäftsführerin Elsbeth Meier unterhalten.

Als die Juar damals unter dem Namen Basler Freizeitaktion (BFA) aus der Taufe gehoben wurde, ging es den Gründern in erster Linie darum, den jungen Leuten „kanalisierte Freizeiten“, wie es damals hieß, anzubieten. Zielgruppe waren vor allem Jugendliche aus der Arbeiterschaft. Der Krieg spielte allerdings auch in der Schweiz eine Rolle, denn es ging der BFA auch darum, den wegen der Mobilmachung abwesenden Vater zu ersetzen.

Es gab bereits drei Jahre nach der Gründung reine Mädchenangebote, die sich auf damals Typisches wie Stricken und Handarbeit beschränkten. Aber es war auch durchaus so, dass die Mädchen damals in Lebensfragen beraten wurden. Das ist dann wenige Jahre später gewissermaßen wieder verloren gegangen, vielleicht weil es nicht mehr für notwendig erachtet wurde oder die Nachfrage nicht mehr da war. Angebote für Mädchen wurden erst im Zuge der feministischen Bewegung in den 1980er-Jahren wiederentdeckt. Seit dem Jahr 1997 gibt es bei uns wieder Projekte nur für Mädchen, und 2001 haben wir den Mädchentreff „Mädona“ gegründet, der sich bis heute großer Beliebtheit erfreut.

Unser Hauptgeschäftsfeld ist nach wie vor die Offene Jugendarbeit, obwohl wir auch noch in anderen Bereichen wie zum Beispiel Tagesstruktur, Mittagstisch oder Basler Ferienpass tätig sind. Wir wollen Jugendlichen ein Experimentierfeld bieten, bei dem die Beteiligung wichtig ist. Die jungen Leute organisieren Dinge selbstständig, und dabei darf auch einmal etwas schiefgehen. Wir sind im Grunde nur die Begleiter, die im Bedarfsfall Rat geben.

Es wird am 2. November einen Festakt im Jugendzentrum Dreirosen geben. Auch dort wirken die Jugendlichen mit, so gibt es unter anderem Slam-Poetry zu hören.

ist seit dem Jahr 2014 Geschäftsführerin der Jugendarbeit Basel, für die sie seit 2005 tätig ist. Davor war Elsbeth Maier, die in Riehen lebt, unter anderem 14 Jahre in der Offenen Jugendarbeit aktiv.

Die Juar Basel ist im Jahr 1942 gegründet worden, also mitten in den Wirren des Zweiten Weltkriegs. Kommt da der Schweiz eine gewisse Sonderrolle insofern zu, als dass damals in anderen Ländern andere Sorgen vorherrschend waren als die Belange der Jugendlichen?

Fortschrittlich war die Juar damals auch damit, dass im Jahr 1945 bereits die Mädchenfrage gestellt wurde, wie es in der Festschrift zum 75-jährigen Bestehen heißt. Was verbirgt sich denn dahinter?

Was hat sich seit der Gründungzeit der Juar in der Jugendarbeit verändert?

Wie wird das Jubiläum gefeiert?