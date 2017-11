Basel Schüsse abgegeben

Basel. Beim Kannenfeldplatz in Basel hat am Samstag kurz nach 1 Uhr ein Unbekannter mehrere Schüsse von einem Balkon aus abgegeben. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Samstag mitteilte.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass ein Anwohner hörte, wie mehrere Schüsse abgegeben wurden. Er konnte einen Unbekannten auf dem Balkon eines Hauses am Kannenfeldplatz / Metzerstraße beobachten und meldete dies der Polizei. Diese konnte den mutmaßlichen Täter, einen 45-jährigen Filipino, festnehmen.

Im Verlauf der Ermittlungen sind an drei in der Metzerstraße und Kannenfeldstraße geparkten Autos sowie an zwei BVB-Bussen der Linie 36 Einschusslöcher festgestellt worden. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Fahrzeuge, welche in der Nähe des Kannenfeldplatzes durchfuhren, beschädigt wurden.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere weitere Geschädigte, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 0041 61 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen, wie es in der Mitteilung vom Samstag abschließend heißt.