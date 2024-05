Der Geschäftsgang sei in den ersten drei Monaten des Jahres schwächer gewesen, teilte Lonza am Dienstag mit. Dabei werde sich die Lage aber noch im ersten Semester „normalisieren“. In der zweiten Jahreshälfte erwartet die Gesellschaft dann „solide“ Verkäufe, weil dann viele Chargen für die Kunden fertiggestellt würden.

In den vergangenen Jahren hatte Corona dem Unternehmen hohe Einnahmen beschert. Der Moderna-Auftrag hatte Lonza 2023 etwa eine halbe Milliarde Franken in die Kasse gespült. Diese Einnahmen fallen nun weg. Gleichzeitig machen die seit dem Ende der Pandemie stark gestiegenen Zinsen die Finanzierung neuer Projekte für Biotech-Firmen immer schwieriger. Die Kunden von Pharmazulieferern müssen sich daher einschränken und ihre Projekte fokussieren.