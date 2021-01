Basel Schwarze Frauen in der Schweiz

Auftakt war am Dienstag mit „I will be different every time“, einer Lesung zur Schwarzen Frauengeschichte in der Schweiz. Das Gespräch fand digital statt, live auf den Youtube-Kanal der Kaserne übertragen.

Das vorgestellte Buch „I will be different every time – Schwarze Frauen in Biel“ erzählt ein Stück „Black History“ in der Schweiz. Es macht Frauen mit ihren Stimmen, Biografien, Denkweisen, Perspektiven und Lebenswelten sichtbar, die in der Schweiz selten zur Kenntnis genommen werden.