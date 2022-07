Basel Schweiz fördert Landkreis

May: „Aggloprogramm ist ein Glücksfall für unsere Region“

8,3 Millionen Franken fließen in die Verlängerung der Tramlinie acht vom Bahnhof Weil bis zum Läublinpark. Lange habe das in Frage gestanden, weil die Schweizer Seite den Nutzen für ihr Land nicht sah, rief Hoehler in Erinnerung. Doch inzwischen sei der Nutzen für die gesamte Region unumstritten.

Ansonsten liegt der Schwerpunkt der neuen Agglo-Förderungen beim Radverkehr: 5,4 Millionen Franken fließen in den Bau des Radschnellweges RS 7 von Schopfheim über Lörrach bis Basel sowie 88 000 Franken in den Bau von Auto- und Radstellplätzen am Bahnhof Schliengen. Weitere Gelder sind vorgesehen, um für die Velo-Pendlerroute West an der Wiese getrennte Trassen für Velos und Fußgänger zu bauen.

Der Bau von Radwegen in Rheinfelden zwischen Kraftwerk Rhyburg und Beuggen sowie zwischen Egringen und Holzen soll bezuschusst werden. Fördergelder sollen fließen, um die Radwege zwischen Zell und Hausen sowie auf dem Wiesedamm bei Schopfheim zu ertüchtigen. Auf einer Velo-Pendlerroute in Weil-Haltingen soll ein Lückenschluss bezuschusst werden, genauso in Bad Säckingen-Wallbach. Dort soll es auch Geld geben für eine Abstellanlage am Bahnhof. In Rheinfeldens Innenstadt soll außerdem die Rheinbrück-Straße aufgewertet werden.

Hoehler stellte außerdem in Aussicht, dass möglicherweise auch eine Querung für Radfahrer an der Lucke zwischen Lörrach und Autobahnauffahrt aus dem Aggloprogramm gefördert wird. Zusammen mit Zuschüssen vom Land ergebe sich dann eine 100-prozentige Förderung, so Hoehler.

Rheinfeldens OB Klaus Eberhardt erinnerte daran, dass die Elektrifizierung der Hochrheinbahn zukünftig nicht mehr aus Interreg-Mitteln der EU, sondern aus Mitteln des Aggloprogramms gefördert werden soll. Im Zuge der Elektrifizierung sollen auch drei zusätzliche Haltestellen gebaut werden. Eberhardt fragte, warum in der Förderliste die geplante Haltestelle Rheinfelden-Warmbach fehlt. Im neuen Aggloprogramm gebe es einen Förderhorizont A bis 2029 und einen späteren Förderhorizont. Dort sei die Haltestelle eingeplant, erklärte Hoehler.

Insgesamt lobten die Ausschussmittglieder das Aggloprogramm. „Das Aggloprogramm ist ein Glücksfall für unsere Region“, sagte Ulrich May (Freie Wähler).“ Landrätin Marion Dammann bezeichnete es als „sensationell“, dass die Fördergelder aus der Schweiz im Dreiländereck auch nach Frankreich und Deutschland fließen.