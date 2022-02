Basel Schweiz lockert im Turbo-Gang

Die Entscheidung hat sich auch aufgrund der Antworten der Kantone auf die vom Bundesrat in die Beratung geschickten Vorschläge abgezeichnet. Die Mehrheit der Kantone wollte grundsätzlich eine Aufhebung der Corona-Maßnahmen in einem Schritt. Uneins waren die Kantonsregierungen in der Frage, ob und – wenn ja – wo und für wie lange weiterhin eine Maskenpflicht gelten soll.

Die Viruszirkulation sei noch immer sehr hoch und das Virus könne nach wie vor schwere Verläufe verursachen, hält der Bundesrat fest. Er hat deshalb die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr sowie in Gesundheitseinrichtungen aufrechterhalten. Ausgenommen sind die Bewohner von Alters- und Pflegeheimen.

Zudem steht es den Kantonen frei, strengere Schutzmaßnahmen anzuordnen oder bestimmte Einrichtungen von der Maskenpflicht auszunehmen. So könnten Kantone etwa die Zertifikatspflicht beibehalten. Möglich ist auch, dass einzelne Betriebe wie eine Hausarztpraxis oder ein Friseursalon Masken vorschreiben.

Die eingeschränkte Maskenpflicht gilt voraussichtlich bis Ende März. Der Bundesrat behält sich vor, die Maßnahme „je nach Viruszirkulation“ früher aufzuheben.

„Normale Lage“ ab 1. April

Die Aufhebung praktisch aller Corona-Maßnahmen ist nicht gleichbedeutend mit der Rückkehr von der „besonderen“ in die „normale Lage“ laut Epidemiengesetz. Wenn sich die epidemiologische Lage „wie erwartet“ entwickelt, plant der Bundesrat jedoch, die Covid-19-Verordnung zum 1. April außer Kraft zu setzen und in die „normale Lage“ zurückzukehren. In der „normalen Lage“ würden die Kantone in den allermeisten Punkten das Zepter wieder übernehmen.

Weiterhin in Kraft bleiben die Regelungen im Rahmen der Bundeskompetenzen wie etwa zum internationalen Personenverkehr und zur Kostenübernahme von Medikamenten. Gültig bleiben auch die Regelungen zum Zertifikat oder zur Kostenübernahme von Tests. Für die Bevölkerung hätte die Entscheidung vor allem symbolischen Charakter.

Weiterhin ausgestellt werden Covid-Zertifikate, die von der EU anerkannt sind. Diese können etwa für die Einreise in andere Länder genutzt werden, welche die Zertifikatspflicht noch vorschreiben, oder für gewisse Bereiche im Inland. Nicht mehr erhältlich ist das Schweizer Zertifikat, das nur in der Schweiz gültig war.