Basel: Schweizer Atommeiler gelten als hochwassersicher

Sowohl bei einem alle 1000 Jahre als auch bei einem alle 10 000 Jahre auftretenden Hochwasserereignis seien die relevanten Gebäude der AKW Beznau, Gösgen, Leibstadt sowie des stillgelegten AKW Mühleberg nicht gefährdet, teilte die eidgenössische Atomaufsicht in einem Bericht mit.

Im Falle von Beznau blieben die sicherheitstechnisch relevanten Gebäude bei einem 1000-jährlichen Ereignis ganz trocken. Im Falle eines 10 000-jährlichen Ereignis ergebe sich eine Fließtiefe von zirka 0,4 Meter. Im Falle von Gösgen würde die Fließtiefe laut dem Ensi bei letzterem Szenario rund 0,85 Meter betragen. Beide Kraftwerke wären zudem nicht von einer möglichen Ufererosion im Falle eines Hochwassers betroffen, hieß es weiter. Auch die sicherheitsrelevanten Anlagenteile des Kernkraftwerks Leibstadt seien aufgrund ihrer Lage von zirka 20 Meter über dem normalen Wasserspiegel des Rheins überflutungssicher und die Hangstabilität sei gewährleistet. Das zentrale Zwischenlager (Zwilag) in Beznau würde laut dem Ensi bei beiden Szenarien trocken bleiben. Das Paul Scherrer-Institut (PSI) in Villigen AG würde bei beiden genannten Hochwasserszenarien trocken bleiben, so das Ensi. Jedoch könnten zwei Gebäude bei einem 10 000-jährlichen Ereignis durch eine Ufererosion gefährdet werden.