Basel: Schweizer Atommüll lagert zwischen

Betreiber des Zwischenlagers sind die Aktiengesellschaften der Schweizer AKW. Die Betriebskosten beliefen sich im Jahr 2023 auf 32,6 Millionen Franken. Der Personalbestand lag Ende 2024 bei 102 Personen.

Der Standortwahl für das Zwischenlager ging in den 1990er-Jahren eine längere Diskussion voraus. In einem Referendum im November 1989 hieß das Stimmvolk von Würenlingen einen Vertrag mit dem Lagerbetreiber gut – und zwar mit 707 gegen 662 Stimmen, bei einer Stimmbeteiligung von 71,6 Prozent. Damit wurde der Entscheid der Gemeindeversammlung bestätigt.

Konkret ging es um einen Vertrag der Gemeinde mit dem Zwilag. Darin wurde festgelegt, wie die Standortgunst von Würenlingen finanziell abgegolten wird: Pro Jahr bezahlt der Betreiber mittlerweile 1,8 Millionen Franken an Würenlingen und an die vier umliegenden Gemeinden – und das bis ins Jahr 2074. Die Standortgemeinde erhält mit 1,3 Millionen Franken den größten Teil. Hinzu kommen von den AKW Beznau und Leibstadt, die ebenfalls in der Region stehen, Aktiensteuern und Ausgleichszahlungen. Die atomaren Anlagen sind der wichtigste Arbeitgeber in der Region.