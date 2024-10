Basel: Schweizer Wirtschaftsmotor stottert

Ein Prozent Wachstum

Konkret sagen die BAK-Prognostiker für 2024 nun ein Wachstum des realen BIP (sportevent-bereinigt) von einem Prozent voraus, nachdem sie bislang von einem Plus von 1,2 Prozent ausgegangen waren. Für 2025 erwarten die BAK-Ökonomen dann ein deutlicheres Wachstum von 1,5 Prozent (bisherige Prognose: plus 1,6 Prozent). Begründet wird die Abwärtsrevision laut Angaben vom Montag damit, dass das BIP-Wachstum im zweiten Quartal (plus 0,5 Prozent zum Vorquartal) etwas unter den eigenen Erwartungen gelegen habe. Außerdem würden zuletzt revidierte Daten darauf hindeuten, dass die Wirtschaftstätigkeit etwas schwächer war als ursprünglich berichtet. Die allgemeine Einschätzung zur Lage der Schweizer Wirtschaft bleibe aber unverändert, heißt es. BAK geht weiter davon aus, dass sich das BIP-Wachstum im dritten Quartal auf rund 0,2 Prozent verlangsamt hat. Der erneute Rückgang der Warenexporte im Juli und August bestätige, dass die bessere Leistung im zweiten Quartal nicht der Beginn einer starken Erholung des verarbeitenden Gewerbes gewesen sei.

Etwas mehr Schwung

Die Experten aus Basel rechnen zwar mit etwas mehr Schwung bei der Industrietätigkeit in den nächsten Quartalen, allerdings dürfte die Verbesserung der Nachfrage unspektakulär bleiben. Viele europäische und chinesische Handelspartner hätten mit anhaltenden strukturellen Problemen zu kämpfen, heißt es. Außerdem brauchten die positiven Auswirkungen der lockeren Geldpolitik Zeit, um auf die übrige Wirtschaft durchzuschlagen. Gewisse Risiken berge auch die jüngste Aufwertung des Frankens.