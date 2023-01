Basel (sda). Mit Blick auf den Kleinbasler Feiertag Vogel Gryff am kommenden Freitag werden die zahlreichen Liebesschlösser am Gitter zum Käppelijoch auf der Mittleren Brücke in Basel entfernt. Die Schlösser können die kommenden zwei Wochen beim Basler Tiefbauamt abgeholt werden.