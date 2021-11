Basel „Schwexit“ kam überraschend

Welche Folgen hat das Scheitern? Diese Frage beschäftigt die Unternehmen beidseits der Grenze. Besonders die Schweiz rechnet mit negativen Auswirkungen auf den Wirtschafts- und Forschungsstandort, wie im Rahmen der Veranstaltung deutlich wurde. Weil die EU laut Ankündigung keine neuen Marktzugangsabkommen mehr mit der Schweiz schließen und auch keine bestehenden Abkommen erneuern will, wird die Medizintechnikbranche und die Maschinenbauindustrie schon bald Probleme bekommen. Auf die Auffangmaßnahmen zur Minderung der Folgen in der Schweiz warte man noch, monierte Atteslander. Bewegung in die festgefahrene Situation könnte nächste Woche kommen – dann wird der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis EU-Kommissar Maros Sefcovic, den neuen Ansprechpartner für die Schweiz, in Brüssel zu Gesprächen treffen. Derzeit prüfe die EU ihre wirtschaftlichen Interessen, und die gebe es auf beiden Seiten, merkte der Experte an.

Unsicherheit nimmt zu

Beim EU-Forschungsprogramm „Horizon Europe“ wird die Schweiz bis auf weiteres nur noch als nicht assoziierter Drittstaat eingestuft. Damit können Schweizer Forscher sowie Unternehmen europäische Projekte nicht mehr koordinieren. Für Wissenschaftler in der Schweiz, mehrheitlich EU-Bürger, bedeute dies Ungewissheit. Insgesamt führe der Ausschluss zu einer Schwächung des europäischen Forschungsplatzes.

Darüber hinaus ist die Strom-Versorgungssicherheit in Gefahr. Technische Handelshemmnisse werden ebenfalls zu Nachteilen führen. Die gesamte Maschinenindustrie in der Region soll ab dem Jahr 2024 betroffen sein. Tangiert sind dann auch die Lieferketten. Nicht minder wichtig für Unternehmen ist Rechtssicherheit. Ist diese nicht gegeben, werden Investitionen später oder andernorts getätigt.

Das Fazit des Experten: Die Erosion der bestehenden bilateralen Verträge schwächt nicht nur die Schweizer Wirtschaft, sondern die gesamte Wirtschaftsregion rund um die Schweiz sowie die internationale Wettbewerbsfähigkeit der EU.

Bisher gut gefahren

Mit den bilateralen Verträgen seien die Schweiz und die EU bisher außerordentlich gut gefahren, befand Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee. Die Schweiz exportiert in einem Volumen von 225 Milliarden Franken in alle Welt, davon die Hälfte in den EU-Binnenmarkt. Zwei Drittel der Importe kommen aus der EU. Und im Schweizer Außenhandel nach Bundesländern nimmt Baden-Württemberg den Spitzenplatz ein, beleuchtete Marx den Schwerpunkt des wirtschaftlichen Geschehens. „Wir machen mit einem Nachbarn, der noch nicht einmal neun Millionen Einwohner hat, einen Umsatz, wie wir ihn mit China machen, das 1,4 Milliarden Einwohner aufweist. Das ist in der Öffentlichkeit nicht wirklich bekannt.“

Für Marx steht deshalb fest: „Von einer wirtschaftlichen Verflechtung des deutsch-schweizerischen Wirtschaftsraums zu sprechen, ist eigentlich eine Untertreibung.“ Würde dieser abgebunden, gingen hier die Lichter aus.

Hoher Zusatzvorteil

Was sind die Bilateralen für die Schweiz nun wert? Ökonomisch lasse sich dies nicht sauber bewerten, sagte Atteslander, der dennoch Zahlen nannte: Allein den Wert der Freizügigkeit bezifferte er auf 24 Milliarden Franken pro Jahr. Insgesamt bescherten die Bilateralen seit dem Jahr 2002 einen Zusatzvorteil pro Kopf von 4400 Franken jährlich.

Die Rolle der Schweiz für die EU ließ Atteslander nicht unerwähnt: „Wir sind ein guter Kunde.“ Mit keinem anderen Land habe die EU derart große Handelsbilanzüberschüsse.

Neben der Bestandsaufnahme stand am Montagabend auch Ursachenforschung auf der Agenda. Hierbei wurde den Schweizer Verhandlern kein gutes Zeugnis ausgestellt.