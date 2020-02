Basel Selten gewürdigte Kunstform

Neben der künstlerischen Qualität der Werke ist das Thema auch in historischer und kultursoziologischer Hinsicht interessant. Als Auftraggeber für die Glasgemälde traten Institutionen wie die eidgenössischen Stände (entspricht den heutigen Kantonen), Klöster, Zünfte oder einzelne Personen auf. Die Stiftung eines Glasgemäldes war fester Bestandteil der gesellschaftlichen Kommunikation, durch die Allianzen, Freundschaften und Ehrungen ihren repräsentativen Ausdruck fanden. Das Wappen des Stifters ist daher ein wichtiges Element, welches auf kaum einem Werk fehlen darf. Zusätzlich findet sich eine große Auswahl an Motiven: neben religiösen Themen vor allem Personifikationen und Allegorien, Berufsdarstellungen sowie Motive und Momente der eidgenössischen Geschichte.

Die Ausstellung im Untergeschoss des Kunstmuseum Basel | Neubau nimmt diese selten gewürdigte, für die Schweiz jedoch wichtige Kunstgattung anhand von rund 90 Werken –­20 Glasgemälde, 70 Zeichnungen –­ aus ihrer Blütephase im 16. Jahrhundert genauer in den Blick. Dabei ist es gelungen, die wenigen Beispiele, in denen tatsächlich Glasgemälde und Vorzeichnung erhalten geblieben sind, nach einem halben Jahrtausend wieder zusammenzuführen und Seite an Seite zu präsentieren.

Die eigenen Bestände werden dabei durch wertvolle Leihgaben aus nationalen und internationalen Sammlungen ergänzt, zu denen unter anderem das Victoria und Albert Museum in London, das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg und das Schweizerische Nationalmuseum in Zürich zählen. Es wurden sogar Glasgemälde, die bis heute an ihrem ursprünglichen Bestimmungsort verblieben sind, eigens für die Ausstellung ausgebaut, um sie hier zusammen mit den anderen Werken zu zeigen. So stellt etwa das Schützenhaus Basel aus seinem großen Fensterzyklus drei Leihgaben zur Verfügung. bis 26. April, Kunstmuseum Basel | Neubau; zur Ausstellung erscheint ein Katalog; die Ausstellung wird von einem reichhaltigen Programm begleitet. Es umfasst unter anderem eine Führung mit der Glasrestauratorin Pamela Jossi, die auch anlässlich eines Offenen Ateliers praktische Einblicke in das Thema geben wird. Ferner gibt es Führungen vor Ort mit Martin Möhle von der Kantonalen Denkmalpflege Basel-Stadt im Basler Rathaus und im Schützenhaus, wo die Glasgemälde bis heute in situ bewundert werden können.