Basel Sich zurück ins Warme kämpfen

Andreas Jahn, zuständig für Marketing, Fundraising und Kommunikation bei Surprise, wartet bereits auf dem Spielplatzgelände. Kurz darauf treffen auch Benno Fricker, ehemaliger Obdachloser, und Sybille Roter, Angebotsverantwortliche der Sozialen Stadtrundgänge bei Surprise, ein. Der kühle Wind lässt alle Anwesenden immer wieder frösteln.

Fricker ist nervös, weil ihn heute zwei Männer von Telebasel mit einer großen Kamera interviewen wollen. „Ich habe zwar schon mal etwas für das Radio gemacht, aber das Fernsehen ist neu für mich“, erklärt er seine Nervosität.

Der Solitudepark ist seine ehemalige „öffentliche Wohnung“. Die hölzerne Hütte mit dem langgezogenen Vordach direkt am Spielplatz diente ihm als „Stube, in der ich die ein oder andere Nacht an den Tischen verbracht habe“. In der Hütte war sein ehemaliges Bade- und Waschzimmer: „Die Toilette hat einen starken Föhn neben dem Waschbecken. Der ist gerade im Winter gut dafür geeignet, sich die Hände zu wärmen“, betont Fricker. Allerdings gehe nach etwa 15 Minuten die Verriegelung der Türe auf, und ein schriller Signalton ertöne so laut, dass es unangenehm sei, sich noch länger in dem Raum aufzuhalten.

Fricker hatte sich als Obdachloser bewusst dazu entschieden, „Rough Sleeper“ zu sein und seine Nächte unter freiem Himmel zu verbringen. „Es gibt zwar eine Notfallstelle mit Schlafplätzen hier in Basel, aber dort verlangen sie 7,5 Franken pro Nacht, wenn man nicht beim Sozialamt gemeldet ist. Wenn ich mal das Geld zusammen hatte, wollte ich es für etwas anderes ausgeben.“ Außerdem habe er es zu seinem Motto gemacht, von so wenig wie möglich zu leben.

In der Temporärarbeit gefangen

Der 1966 in Basel geborene Fricker ist in Lausen zur Schule gegangen und machte dort auch seinen Abschluss auf dem Gymnasium. Danach fing er in Basel an, Deutsch, Englisch und Geschichte zu studieren, bis er merkte, dass das nicht seine Welt ist. Während er temporär arbeitete, bekam er Lust, eine Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker zu absolvieren.

Ein halbes Jahr vor seinem Abschluss ging das Unternehmen allerdings Konkurs. Zum Glück konnte er seine Ausbildung dennoch in einem anderen Betrieb zu Ende bringen. Doch auch dieses Unternehmen ging wenig später Konkurs, sodass sich Fricker wieder in die Temporärarbeit begab. Über mehrere Jobs in verschiedenen Branchen wie der Herstellung von Metalltuben oder Elektrokabeln wurde er schließlich zum „Mädchen für alles“.

Er machte oft und viele Überstunden, kam abends erst nach 21 Uhr nach Hause und wusste, er muss am nächsten Tag bereits um 5 Uhr in der Früh wieder aufstehen. Noch schwerer aber war es, als Temporärarbeiter die Versicherung, die Wohnung und den Lebensunterhalt alleine zu stemmen. Fricker selbst sagt: „Das war dann irgendwann eine Schuldenfalle, der ich nicht mehr entkommen konnte.“

Nach einer aufgelösten Wohngemeinschaft mit einem Freund lebte er zwischenzeitlich in einer Wohnung des Sozialamtes. Durch andauernde Konflikte mit dem Amt hatte er nach zwei Jahren keine Energie mehr und gab den Kampf auf: „Es war erschreckend, als dann eines Tages mein Schlüssel nicht mehr in das Schloss passte und mir klar wurde: Jetzt habe ich meine Wohnung verloren.“ Wege in die Obdachlosigkeit gibt es viele.

Schlafsack, Laptop und ein paar andere Dinge

Sein Hab und Gut wurde für kurze Zeit eingelagert, sodass er gerade noch seinen Schlafsack, Laptop und ein paar andere Dinge retten konnte. Auch wenn er den Kampf verloren hatte: „Ich konnte endlich wieder durchatmen, weil eine über die Jahre angesammelte Last von mir fiel.“

Trotz seines schweren Weges hat Fricker seinen Humor nie verloren. Das große Brunnenbecken im Solitudepark bezeichnet er selbst als seinen „ehemaligen Swimmingpool“. „Natürlich bin ich nur nachts und früh morgens reingesprungen, wenn weit und breit kein anderer Mensch zu sehen war“, lacht der heute 54-Jährige.

Nach insgesamt vier Jahren Obdachlosigkeit ist Fricker auf den Verein Surprise aufmerksam geworden. Seitdem hat er als Stadtführer einen guten Job, einen regelmäßigen Lohn und vor allem eine warme Wohnung: „Im Gegensatz zu meinem Schlafplatz unter einem Baum ist das schon sehr viel wert.“

Einen schwerwiegenden Zusammenhang zwischen Corona und der Obdachlosigkeit sieht er im folgenden Punkt: „Als es im Frühjahr hieß, wir sollen alle zu Hause bleiben und soziale Kontakte meiden, wurde es besonders schwer für Obdachlose“, sagt er als ehemals Obdachloser. „Wenn man kein Dach über dem Kopf hat und dann noch seine Kontakte meiden muss, bricht schnell die Welt zusammen.“ Immerhin sieht er keine weitere Benachteiligung der einheimischen Obdachlosen durch die Pandemie.

Die Stadtführungen, die Benno Fricker heute macht, reißen bei ihm keine alten Wunden auf. Die Jahre auf der Straße gehören zu seinem Leben und waren auch nicht immer schlecht. Sie zeigen die Kehrseite der sonst so schönen, reichen Stadt Basel. „Durch das Jahr der Ausbildung zum Stadtführer bei Surprise habe ich eine noch tiefere Sicht auf die Armut und Obdachlosigkeit in der Schweiz erhalten“, sagt Fricker. „Ich hoffe, ich kann die Tourbesucher sensibilisieren, dass auch sie lernen, eine verständnisvollere Sicht auf Menschen in schwierigen Lebenslagen aufzubringen.“