Basel Sicherheit ist kein Thema

Glühwein- und Bratwurstduft, Weihnachtslieder und mittendrin eine große, sich drehende Adventsmühle: Der Basler Weihnachtsmarkt lädt mit mehr als 150 Ständen zum Flanieren auf dem Barfüßerplatz oder vor dem Münster ein. Dennoch bleibt in diesem Jahr das Geschäft bisher eher verhalten.

Von Adrian Steineck

Basel. Das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, sagt Karin Bähler-Massmünster. Mit ihrem Stand mit Retro-Geschenkartikeln, etwa Weihnachtsaufsteller im Stil der 1960er-Jahre, kommt sie seit knapp 30 Jahren auf den Basler Weihnachtsmarkt und hatte ihren Standort früher auf dem Claraplatz. Bei dem regnerischen und nasskalten Wetter der vergangenen Wochen seien die Besucher einfach nicht so festlich gestimmt wie in vergangenen Jahren. Ob vielleicht auch Sicherheitsbedenken hier mit hinein spielen – es ist immerhin das Jahr eins nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz – verneint die Händlerin eher. „Ich habe mich noch keine Sekunde auf dem Weihnachtsmarkt unsicher gefühlt, und es ist auch kein Thema in den Gesprächen mit meinen Kunden.“

Elisabeth Obrist bestätigt diese Einschätzung. „Die Beschicker sind in diesem Jahr nicht völlig zufrieden“, sagt die Verkäuferin, die seit mehr als zehn Jahren in einem Stand mit fair gehandelten Produkten wie Spielzeug aus Vietnam aushilft.

Auch auf der Basler Herbstwarenmesse sei die Resonanz in diesem Jahr eher verhalten gewesen, wie Obrist im Gespräch mit anderen Händlern erfahren hat, die in der ersten Novemberwoche bereits dort ihre Waren feilboten. Aber das Thema Sicherheit spiele in den Gesprächen mit Besuchern keine Rolle, sagt die Verkäuferin. „Die Polizei ist ja da.“

Die Präsenz der Polizei lobt auch Eva Spieler. „Die Sicherheitskräfte fallen nicht auf, sind aber immer da“, sagt die Verkäuferin, die mit ihren Christstollen im 13. Jahr von Dresden nach Basel gekommen ist. Während der ersten vier Tage des Lörracher Weihnachtsmarktes machte sie auch dort Station und bestätigt, dass das Wetter bereits in Lörrach ungünstig für sie gewesen ist.

Den frühen Beginn des Basler Weihnachtsmarktes macht Gaby Vögtli als Grund für die Zurückhaltung der Besucher aus. „Es geht am 23. November los und dauert einen Monat, da sind die Leute einfach noch nicht in Festtagsstimmung.“ Vor allem die Nachfrage nach Christbaumschmuck sei aber jetzt, in der Woche vor Heiligabend, stetig zunehmend. Die Möglichkeit eines Anschlags sei für sie und ihre Kunden nie ein Thema gewesen. „Die Poller geben Sicherheit“, lobt sie den Einsatz der Polizei.

Auch Fabian Dill geht ohne Sicherheitsbedenken auf den Weihnachtsmarkt – auf verschiedene sogar. „Ich besuche auch jedes Jahr die Weihnachtsmärkte in Berlin und Köln, weil ich dort Freunde habe, und ich fühle mich dabei keineswegs unsicher.“ Wäre dies der Fall, so Dill, könne man sich ebenso gut zuhause einschließen, denn: „Passieren kann überall etwas.“ Ein Manko aber hat der passionierte Weihnachtsmarktbesucher in diesem Jahr ausgemacht: Das Fehlen des Weihnachtssterns, der in den vergangenen Jahren das Zentrum der Stände und Buden bildete.

Dass die Polizei in diesem Jahr verstärkt präsent ist, bestätigt Martin Schütz, Pressesprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements (JSD) des Kantons Basel-Stadt, auf Anfrage unserer Zeitung. „Neben den Fuß- und Fahrzeugstreifen werden – vergleichbar mit dem Vorjahr – mögliche Zufahrten zu den Marktgeländen mit Pollern oder mit Fahrzeugen abgesperrt.“ Schütz weist auch darauf hin, dass für Basel und die Schweiz keine neuen Erkenntnisse über eine Veränderung der Bedrohungslage vorliegen würden. Mit Blick auf den Weihnachtsmarkt und andere Veranstaltungen im Advent sei die Präsenz der Kantonspolizei in der Innenstadt aufgrund der jährlichen Aktion Noël, welche Taschen- und Trickdiebstähle verhindern soll (wir berichteten), sowohl uniformiert als auch in zivil ohnehin hoch.

Der Basler Weihnachtsmarkt findet noch bis zum Samstag, 23. Dezember, täglich von 11 bis 20.30 Uhr auf dem Barfüßerplatz und vor dem Münster statt.

