Basel Sinfonie en Route mit Irene Dische

Basel. In der Literaturhaus-Reihe „Sinfonie en Route“ mit dem Sinfonieorchester Basel präsentiert Irene Dische ihre persönliche Sicht auf Johann Sebastian Bach. Musikerinnen und Musiker des Sinfonieorchester Basel spielen Bachs Goldberg-Variationen, welche neben Beethovens Diabelli-Variationen zu den bedeutendsten Variationswerken der Musik gehören. „Besonders faszinierend ist der planvolle symmetrische Bau des umfangreichen Variationszyklus“, so Hans Georg Hoffmann vom Sinfonieorchester Basel. Gespielt wird am Dienstag, 31. Oktober, 19 Uhr, eine Fassung von Dmitri Sitkovetsky für ein Streichtrio.

Es spielen Soyoung Yoon (Violine), Veit Hartenstein (Viola) und Benjamin Gregor-Smith (Violoncello), arrangiert von Dmitri Sitkowetski.

Die Verbindung von Text und Musik begleitet das literarische Schaffen von Irene Dische: Die deutsch-amerikanische Schriftstellerin lässt sich für ihre Werke häufig von Musikstücken inspirieren. So waren zum Beispiel Beethovens Diabelli-Variationen Ausgangspunkt für den Roman „Ein fremdes Gefühl“. Außerdem schrieb sie ein Kammermusical und ein Opernlibretto. Irene Dische, geboren 1952 in New York, lebt in Berlin und Rhinebeck. Mit „Fromme Lügen“ und „Großmama packt aus“ wurde sie bekannt. Ihr neuer Roman „Schwarz und Weiß“ erschien am 5. Oktober 2017.

Der Abend ist eine Kooperation mit dem Sinfonieorchester Basel.