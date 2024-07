Hirzbrunnen ist das sauberste Basler Stadtquartier mit einem Index-Wert von 4,73, Bachletten steht mit 4,42 am unteren Ende der Skala. Das ergibt ein Blick auf den aktuellen Sauberkeitsindex, den das Basler Tiefbauamt für die Öffentlichkeit freigeschaltet hat. Alles in allem sei Basel aber sauber, teilte das Tiefbauamt am Montag mit.