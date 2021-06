Basel slowUp findet erst wieder 2022 statt

In Deutschland, Frankreich und der Schweiz gelten weiterhin zahlreiche Auflagen für Großveranstaltungen, und eine Planbarkeit ist daher für den trinationalen Bewegungs- und Begegnungstag weiterhin nicht gegeben, heißt es vom Verein slowUp Basel-Dreiland. Mit bis zu 70 000 Teilnehmern könnten die Festplätze entlang der Strecke in der Pandemie nicht behördenkonform betrieben werden. Sowohl ein Verschiebedatum in diesem Jahr als auch eine andere Routenführung – etwa nur in der Schweiz – seien nicht möglich. Der Planungs- und Umsetzungsaufwand wären zu hoch. Ein Rundkurs nur in der Schweiz sei sowohl topografisch als auch verkehrstechnisch nicht realistisch. Außerdem sei der slowUp Basel-Dreiland seit Beginn ein grenzüberschreitender Anlass: Das gemeinsame Planen, Umsetzen und Teilnehmen des über die Grenzen verbindenden Anlasses ist ein zentrales Element des slowUp Basel-Dreiland beidseits des Rheins, heißt es. Daher finde er entweder gemeinsam oder eben gar nicht statt; auch nicht, wenn bis dann in der Schweiz Großveranstaltungen bereits wieder möglich wären. Ganz laut dem Motto: „gemeinsam en route – ensemble unterwegs“.

Finanzielle Auswirkungen