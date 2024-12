Basel: So bringt Holz gebrochene Knochen in Form

„Wir haben festgestellt, dass die Schiene aus Holz nicht nur genauso gut ist, sondern in manchen Bereichen sogar besser“, Nicole Sonderegger, Leitende Medizinische Praxisassistentin, zitiert. Dank des ungiftigen Materials könnten die Mitarbeiter beim Anlegen und Modellieren der Schienen auf Handschuhe verzichten. Zur Anpassung werden die Rohlinge in einem speziellen Ofen auf etwa 60 Grad erhitzt und anschließend in Form gebracht. Drückende Stellen könnten sogar daheim mit einem Föhn erhitzt und weggestrichen werden. Die Entscheidung, auf die Holzschienen zu setzen, sei während der Corona-Pandemie getroffen worden, nachdem es zu Lieferengpässen beim bisher verwendeten Gipsmaterial gekommen sei.

Nach ersten Tests im Jahr 2023 seien die etwa gleich teuren Holzschienen ab Frühjahr 2024 eingeführt worden. Die Schienen seien röntgentransparent und müssten für Tomografien und Röntgenaufnamen nicht abgenommen werden. Bisher würden die Holzschienen für Arme, Ellenbogen, Handgelenke oder Hände eingesetzt. Laut Hersteller eigne sich das Produkt auch für andere Körperteile. Das Material werde in Finnland aus Holzabfällen aus dem Saunabau hergestellt.