Basel: So konnten die beiden Häftlinge aus dem Gefängnis Bässlergut ausbrechen

Toprak Yerguz, Mediensprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements, erklärte am Montag, dass die beiden Ausbrecher die Nachlässigkeit eines Gefängnismitarbeiters ausgenutzt hätten und in den Besitz seines Zugangsausweises gelangt seien. „Mit dem Badge konnten die beiden in kurzer Zeit zuerst unbemerkt den Innenhof betreten.“ Und weiter: „Die beiden Insassen sind dann aufgefallen, sobald die Videobilder sie im Innenhof gezeigt haben. In der Folge wurde umgehend ein Alarm inklusive Verständigung der Kantonspolizei ausgelöst.“ Die Ausbrecher hätten sich allerdings schnell über die beiden alarmgesicherten Arealzäune bewegen können, weshalb es den ausrückenden Mitarbeitern trotz sofortiger Reaktion nicht mehr gelungen sei, sie an der Flucht zu hindern, wird Yerguz auf der Onlineplattform 20 Minuten zitiert. Der betroffene Mitarbeiter habe nun mit personalrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Wegen des Ausbruchs soll es auch eine erneute Überprüfung des Sicherheitskonzepts geben.

Bei den Ausbrechern handelt es sich um einen 37-jährigen Algerier, der in Untersuchungshaft saß. Der zweite Häftling, ein 22-jähriger Tunesier, befand sich im vorzeitigen Strafvollzug. Der Tunesier ist wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und rechtswidriger Einreise beschuldigt. Dem Algerier wirft die Staatsanwaltschaft versuchte vorsätzliche Tötung, versuchte mehrfache schwere Körperverletzung, Angriff, Raub, mehrfachen Diebstahl, Hausfriedensbruch, Beschimpfung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Hinderung einer Amtshandlung vor.