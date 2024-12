In einer nächsten Phase wird der Entwurf unter anderem unter Mitwirkung des Quartiers präzisiert. Im Anschluss daran ist ein Entscheid des Großen Rats über die finanziellen Mittel und eine Baubewilligung fällig. Die Umsetzung startet voraussichtlich im Jahr 2029, wie das BVD schreibt. Für die Umgestaltung gibt es mehrere Gründe: Zum einen ist die Uferböschung sanierungsbedürftig und muss für den Hochwasserschutz gerüstet werden. Zum anderen ist der schmale Weg am Rheinufer sowohl bei Velofahrern als auch Fußgängern gleichermaßen beliebt, was immer wieder zu Konflikten führte.