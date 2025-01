Basel: So wird der Eurovision Song Contest in Basel gefeiert

Teure Hotelzimmer

Schon vor der Bekanntgabe der beiden finalen Städte am 19. Juli schossen zumindest in Basel die Hotelpreise für Mai, wenn der ESC stattfinden soll, durch die Decke. Ein Vier-Sterne-Hotels rief sogar 6000 Franken pro Nacht auf, wie der Webseite des Hotels zu entnehmen war. Von den Delegationen und Besuchern, die nach Basel reisen, profitierten sowohl Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel als auch die Basler Kulturszene, sind die Kantonsoberen überzeugt. Zudem könne Basel durch Liveübertragungen und die internationale Berichterstattung ein Millionenpublikum erreichen und dieses von den Qualitäten der Stadt begeistern. Regierungspräsident Conradin Cramer erhofft sich, dass Basel vom ESC eine langfristige positive Ausstrahlung auf der Weltkarte gewinnt. Die gesamte Stadt werde sich in eine einzige Festmeile verwandeln, verwies er dieser Tage bei einer Pressekonferenz auf die verschiedenen Spielorte in Basel. „Wir werden die Stadt so verwandeln, dass alle ESC-Orte zu Fuß erreichbar sein werden.“

Vielfalt feiern

Bei der Pressekonferenz in der Basler Bar Rouge standen Infos rund um das Ticketing, das Bühnendesign und die Klangwelt im Zentrum. Ganz klar sei der Bezug zum Austragungsland, verwies Bühnendesigner Florian Wieder auf Alpenbilder und Bergpanoramen, die auf einen durchsichtigen Screen projiziert würden.

Die vier Landessprachen fänden sich in einer Art Rahmen wieder. Bei der Bühne verfolge man einen Ansatz wie im Theater, erklärte der Experte. Einen Vorgeschmack auf die Klangwelt des internationalen Musikspektakels bot ein Musikclip, in dem viele Herzen, Pathos, Jodler und auch Schweizer Klischees in Szene gesetzt wurden, untermalt von Technobeats und Alphörnern. Virtuelle Bildwelten standen in Kontrast zu realen Videosequenzen, die von einer Heidi-Bergidylle bis hin zu Bildern einer modernen und vielfältigen Gesellschaft reichten. Dass der ESC polarisieren kann, zeigte die letzte Ausgabe in Malmö, wo der Anlass von Spannungen, Chaos und Demonstrationen überschattet war.