Basel Sohn sticht auf Vater und Schwester ein

Riehen. Ein 28-jähriger Mann hat am Samstag mit einer Stichwaffe seinen 60-jährigen Vater und seine 31-jährige Schwester verletzt. Die Tat geschah gegen 18.30 Uhr in einem Haus am Hirtenweg, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilt. Grund für den Vorfall soll eine Auseinandersetzung gewesen sein. Im Verlauf des Abends konnte der Iraner in der Nähe der Grenze festgenommen werden. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 004161/267 71 11 zu melden