Basel: Solaroffensive wird teils heftig kritisiert

Kritik der Handelskammer beider Basel

Die Regierung wird nun nach der Auswertung der Offenlage über die Bücher gehen. Die SVP hat bereits angekündigt, bei einem Festhalten an der Solaroffensive in der bestehenden Form das Referendum zu ergreifen. Auch die Handelskammer beider Basel (HKBB) kritisiert die Solaroffensive. Damit wolle der Kanton Basel-Stadt die PV-Infrastruktur markant ausbauen. Um das Netto-Null-Ziel bis 2037 zu erreichen, greift die Maßnahme aber zu kurz. Die HKBB fordert in ihrer Mitteilung deshalb einen technologieneutralen Ansatz mit gezielten Anreizen, anstatt Zwang und massive Ersatzabgaben. Konkret verpflichtet die Solaroffensive Gebäudeeigentümer wie Unternehmen oder Privatpersonen in Basel, binnen 15 Jahren auf geeigneten Dach- und Fassadenflächen von neuen und bestehenden Gebäuden bewilligungsfrei PV-Anlagen zu errichten. Wer das nicht tut, wird mit einer Ersatzabgabe bestraft.

Viele Dachflächen würden anderweitig genutzt

Laut Mitteilung der HKBB liefen die „Zwangsmaßnahmen“ auch den bundesgesetzlichen Regelungen zuwider, wonach Installationen auf historischen Bauten und in Naturräumen eine Genehmigung bräuchten. „Um Investitionen zu ermöglichen, sollten Eigentümer neben Bundesförderungen auch kantonale Fördergelder für Solaranlagen erhalten“, wird Michael Hug, Leiter Verkehr, Raumplanung, Energie und Umwelt bei der HKBB, zitiert. Eine höhere Einspeisevergütung auf den Stromanteil, der nicht für den Eigenbedarf verwendet wird, könne ein weiterer Anreiz sein. „Die Investition muss sich lohnen“, so Hug. Denn die Hauptlast der prognostizierten Kosten von rund 540 Millionen Franken liege nach der bestehenden Solaroffensive bei den Eigentümern. In der Vorlage rechnet der Kanton mit einem Ausbaupotenzial von mehr als 90 Prozent, was praktisch nicht umsetzbar sei. Denn viele Dachflächen würden anderweitig genutzt oder seien ungeeignet. Entgegen stünde dem auch eine Begrünungs- und Wärmedämmpflicht, die der Kanton parallel zur Solarpflicht einführen will.

Kritik an Solaroffensive

Nicht zuletzt werde der massive PV-Ausbau zur Überlastung des Stromnetzes führen. Dem wolle der Kanton durch schrittweisen PV-Ausbau und mehr Speicherkapazitäten entgegenwirken. Ein Netzausbau, der die Stromkosten erhöhen würde, sei unumgänglich. Firmen und Private dürften am Ende nicht doppelt zur Kasse gebeten werden: durch die Pflicht, eine PV-Anlage zu finanzieren und indem sie 75 Prozent des produzierten Stroms günstig abgeben, für den Eigenbedarf aber teuren beziehen müssten, so Hug. „Das macht den Produktionsstandort auch für Unternehmen unattraktiv.“