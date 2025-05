Basel: Spannende Einblicke hinter die Kulissen

Die Kunsthistorikerin Anne Nagel stellte den Besuchern den dem badischen Architekten Johann Carl Hermeling zugeschriebenen Gartensaal auf dem Gelände vor und führte sie auch ins Erdgeschoss des Wasserturms. Im Erdgeschoss zeigte sie einen Raum, in dem man früher in einer in den Boden eingelassenen Marmorwanne baden konnte. Die Besucher des Werkraums Warteck unweit vom Wettsteinplatz mussten einige Stufen steigen, um zum höchsten Punkt des monumentalen Bauwerks zu gelangen, dem einstigen Büro des Chefs der ehemaligen Brauerei Warteck. Von hier oben hat man einen guten Rundumblick über Basel. Jan Schwinning führte zum höchsten Raum des Gebäudes, aber auch in den Keller, in dem die Getreidesilos fußen. Den Kellerraum erreicht man ausschließlich per Leiter. Abschließend führte der studierte Schlagzeuger in seinen unterhalb des Erdgeschosses gelegenen Proberaum.