Basel Sprungbrett für Nachwuchsartisten

In der Messehalle kommt schnell das ersehnte Circus-Ambiente zu Tage. Die Tribüne des „Circus Monti“ sorgt im Halbkreis für optimale Blicke auf die Bühne. Herabhängende Lichtgirlanden vermitteln den Eindruck der Zeltkuppel. 1200 Plätze stehen bereit, 200 mehr als im bisherigen Zelt. „Damit können wir auch kostendeckender planen“, verspricht sich Managing-Direktor Beat Läuchli.

Künstler aus zwölf Nationen

Seit dem vergangenen Wochenende sind die Künstler aus zwölf Nationen in Basel und freuen sich, endlich ihrem Handwerk wieder nachgehen zu können. Tägliche Proben und Abstimmungen mit Licht, Musik und weiterer Technik sorgen dafür, dass zur Premiere am Freitag alles stimmt.

In sechs Shows werden sich die Artisten präsentieren und hoffen auf die Jury-Auszeichnung mit dem „Goldenen Stern“, dem Hauptpreis, sowie den weiteren Prämierungen wie dem Publikums- oder Kinderpreis. Ferner winken Engagements im Europapark, dem Zirkus Roncalli oder dem Schweizer Palazzo Colombino.

Am weitesten von der Heimat entfernt ist die Südkoreanerin Minnie Kim. Die 23-Jährige hat in diesem Jahr ihren akademischen Abschluss an der Zirkusschule in Montreal gemacht. Ihre Anfänge hatte sie im chinesischen Pole-Dance. In Manila besuchte sie eine Schule hierfür und begann nach ihrem ersten Abschluss als Tanzlehrerin. Freunde vermittelten sie an die Schule in Kanada, wo sie auf die fliegende Stange wechselte.

Wie viele ihrer Kollegen hat auch Minnie Kim eine Botschaft in ihrer Darbietung. In Anlehnung an den spanischen Cellisten Pau Casals, der mit seiner Musik für Freiheit und Frieden eintrat, will sie das ebenfalls für die Welt und vor allem ihr geteiltes Heimatland erreichen. Weitere Infos unter www.young-stage.com.