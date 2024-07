Basel: St. Jakobshalle müsste für ESC 2025 noch nachrüsten

Der bewundernde Blick auf Basel und die St. Jakobshalle haben zur Kindheit in Grenzach-Wyhlen dazugehört. Einmal in den Rängen zu sitzen, um dort die Fernsehsendung „Wetten dass...“ mit Frank Elstner zu verfolgen, das war damals etwas Besonderes. In der Jugend folgten Konzerte in St. Jakob: Tina Turner, Joe Cocker oder Genesis. Nun könnte dort im kommenden Jahr der ESC stattfinden, denn der Stadtkanton hat sich als Ausrichter beworben. Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) wird darüber entscheiden. Das Bewerbungsdossier geht vom Austragungsort St. Jakobshalle aus, das Joggeli soll dem Public Viewing dienen, wie Regierungspräsident Conradin Cramer in einer Mitteilung bekannt gab. Das Fußballstadion St. Jakob-Park soll als „Arena Plus“ für zusätzliche 20 000 Fans zum Zuge kommen, die dort den Musikanlass auf der Leinwand mitverfolgen könnten.