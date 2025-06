Die neuen Kehrichtfahrzeuge sind deutlich schmaler und wendiger als die bisherigen. Dank einer Allradlenkung erreicht die Stadtreinigung mit ihnen auch jene Gassen, in welchen Abfälle bislang nur mit Kleintransportern eingesammelt werden konnten, die jedoch den Abfall nicht pressen können und deshalb ein geringeres Fassungsvermögen haben. Auch zur Leerung von Abfallcontainern an stark frequentierten Orten wie am Rheinufer oder an Anlässen in der Innenstadt sind die kompakten E-Kehrfahrzeuge aufgrund ihrer geringen Breite gut geeignet.