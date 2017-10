Basel Standort ist ungeeignet

Laufenburg/Atdorf (sda). Der schweizerisch-deutsche Stromkonzern Energiedienst Holding AG mit Sitz im aargauischen Laufenburg hat eine Gewinnwarnung herausgegeben. Das erwartete operative Ergebnis von 40 bis 50 Millionen Euro werde wohl nicht erreicht. Grund ist der Abbruch des Projekts „Pumpspeicherkraftwerk Atdorf“ bei Herrischried-Atdorf.

Die Aufgabe des Vorhabens belaste den EBIT mit rund elf Millionen Euro, teilte Energiedienst gestern mit. Die Vorlaufkosten für das einst 2008 angekündigte Projekt seien verloren und führten zu einer einmaligen Belastung des Ergebnisses.

EnBW Energie Baden-Württemberg und Energiedienst hätten am Vortag gemeinsam entschieden, das Projekt nicht weiter zu verfolgen und keine weiteren finanziellen Mittel mehr bereitzustellen, heißt es in der Mitteilung. Aufgrund des Marktumfelds und der zeit- und kostenintensiven Nacharbeiten habe sich der Standort Atdorf für das Neubauprojekt als ungeeignet herausgestellt.

Von der Notwendigkeit von Pumpspeicherkraftwerken ist das Unternehmen der Mitteilung zufolge weiter überzeugt. Die Speicherung von Energie sei für die Systemstabilität und Sicherheit der Stromversorgung gerade in Zeiten der Energiewende notwendig. Pumpspeicherkraftwerke seien dazu technisch in der Lage. Die Energiedienst Holding gehört zur Energiedienst-Gruppe, die ausschließlich Ökostrom erzeugt. Sie beliefert in der Schweiz und in Südbaden mehr als 270 000 Kunden mit Strom und beschäftigt rund 845 Mitarbeiter.