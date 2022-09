Basel Starker Anstieg bei den Inlandsgästen

Insgesamt 65 Betriebe mit 4825 Zimmern empfingen Ende August Gäste. Die in den geöffneten Betrieben vorhandenen Gästezimmer waren durchschnittlich zu 60 Prozent ausgelastet. Dieser Wert liegt gegenüber dem Vorjahresmonat um 14 Prozentpunkte höher.

Am tiefsten lag die Nettozimmerauslastung mit 39 Prozent am Sonntag, 21. August, und am höchsten am Samstag, 27. August, mit 93 Prozent. Am Wochenende vom 26. bis 28. August fanden sowohl die Feiern zum 125-Jahre-Jubiläum des Zionistenkongresses in Basel als auch das Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest ESAF in Pratteln statt. An diesen drei Tagen lag die Nettozimmerauslastung durchschnittlich bei mehr als 80 Prozent.

Die mittlere Aufenthaltsdauer der Gäste nahm von 1,69 Tagen im August 2021 auf 1,81 Tage zu – sowohl bei den inländischen als auch den ausländischen Gästen.

Von Januar bis August wurden insgesamt 797 748 Logiernächte registriert; das sind 368 126 beziehungsweise 86 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Inlandgäste generierten 345 532 Übernachtungen (+ 106 363), ausländische Gäste buchten seit Jahresbeginn insgesamt 452 216 Übernachtungen (+ 261 763).