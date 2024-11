Basel: Starker Rückenwind für Rheintunnel

Was geplant ist: Die Basler Osttangente der A2 führt mitten durch die Stadt und ist regelmäßig überlastet. Sie soll durch den Bau des Rheintunnels bis 2040 entlastet werden. Der Transit- und Güterverkehr von und nach Deutschland und Frankreich soll künftig durch den neuen Rheintunnel führen. Die Osttangente würde danach dem regionalen Verkehr von Basel zur Verfügung stehen. So sollen Quartiere vom Verkehr entlastet werden. Das Bundesamt für Straßen geht von 26 Prozent weniger Verkehr in der Breite-Gellert- Nord und bis zu 38 Prozent weniger im Abschnitt Wettstein-Badischer Bahnhof aus. Heute sind zwei bis vier Stunden Stau pro Tag auf der Osttangente in Basel die Regel.

Die Befürworter: In Basel erfährt der Ausbauschritt 2023 große Unterstützung, wie die Handelskammer beider Basel (HKBB) erklärt. Die bürgerlichen Parteien FDP, GLP, LDP, Die Mitte und SVP in Basel empfehlen den Ausbau der Nationalstraßen und somit den Rheintunnel, ebenso die Wirtschaftsverbände, Arbeitgeberverband Region Basel und Gewerbeverband Basel-Stadt sowie zahlreiche Verkehrsverbände. Unterstützt würden sie auch von den Regierungen in den beiden Basel sowie betroffenen Quartiervereinen, schreibt die HKBB.