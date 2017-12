Basel Startschuss

Nach zwei Jahren Bauzeit und ausführlicher Planung sollte die zweite grenzüberschreitende Tramlinie mit Feierlichkeiten entlang der Strecke prunkvoll eingeweiht werden. Mehrere Pannen verhalfen dem Prestigeprojekt der beiden Nachbarstätte Basel und Saint Louis aber zu einem eher holprigen Start.

Von Martina Proprenter

Basel/St. Louis. Im Zentrum gleich zweier Festakte standen die Verbundenheit und die weitere Intensivierung der guten nachbarschaftlichen Beziehungen. Brigitte Klinkert, Präsidentin des Colmarer Conseil Départemental du Haut-Rhin, zitierte den französischen Dichter Victor Hugo, der vom Rhein geschwärmt hatte, dass dieser „alle verbindet“. So solle es nun auch die Tram 3 tun. Der Basler Regierungsrat und Vorsteher des Bau- und Verkehrsdepartementes, Hans-Peter Wessels, verwies nicht nur auf die Vorteile des ÖPNV zur Verkehrsentlastung, sondern unterstrich auch den alltäglich gelebten Zusammenhalt beidseits des Rheins. „Offenheit hat Zukunft“, sagte er, „nicht Abschottung.“

Die Trameröffnung war genau genommen eine Wiedereröffnung, wie BVB-Direktor Erich Lagler in seiner Rede erinnerte. Schon anno 1900 fuhr eine Tram zwischen Basel und Sankt Ludwig, wie die damals noch deutsche Stadt hieß.

Stromausfall zum Start

Von den beiden Weltkriegen unterbrochen verband eine Tramlinie die Städte bis ins Jahr 1957, als Busse vermehrt „in Mode“ kamen. Als Erinnerung an die Anfänge warteten auf französischer Seite Darsteller in historischen Kostümen, Kind mit Bauchladen und Gaukler inklusive.

So reibungslos, wie es die Reden glauben ließen, verlief die Eröffnung dann aber nicht. Erst fuhr sich ein französisches Polizeiauto beim Wenden im Gleisbeet fest, kurz darauf mussten Fahrgäste wegen einer technischen Störung aussteigen, und am Nachmittag fiel für rund eine Stunde beim Burgfelderhof der Strom aus. Bereits im Vorfeld gab es für das rund 91 Millionen Franken teure Projekt „große Herausforderungen“, sagte Alain Girny, Präsident der Communauté Agglomération des trois Frontières. Etwa bei den Sicherheitsrichtlinien für die Fahrer, die in Frankreich strikter als in der Schweiz sind. Alle Tramchauffeure hätten daher in den vergangenen Wochen nicht nur Vokabeln gepaukt, sondern auch die Strecken genau studiert.

Die Fahrten am Samstag waren zur Feier des Tages übrigens kostenfrei. Bis in den Abend hinein blieben freie Sitzplätze im „Dreier“ Mangelware.

Um die rund 30 000 Grenzgänger aus dem Elsass zu motivieren ihr Auto stehen zu lassen, soll am Bahnhof St. Louis bis zum Frühjahr eine „Park+Ride“-Anlage mit 740 Parkplätzen entstehen. Vorerst fährt die Linie 3 vom Barfüßerplatz alle 15 Minuten bis nach St. Louis. Vier neue Haltestellen befinden sich auf französischem Boden.