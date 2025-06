Basel: Steuerungsfähigkeit könnte eingeschränkt sein

Ein Zeuge erinnerte sich daran, wie er zusammen mit seiner Partnerin in der Nähe des Bahnhofs SBB sein Auto abstellen wollte und plötzlich Schreie hörte. Er gab an, mitbekommen zu haben, wie der Beschuldigte „mit einem spitzigen Gegenstand“ in einem Taxi auf den Chauffeur einstach. „Er verlor so viel Blut, so etwas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen“, erinnerte sich der Zeuge.

„Der Taxifahrer wollte sich irgendwie wehren, doch man merkte, dass er keine Chance hatte“, sagte der Zeuge. Er habe gar nichts gemacht, habe der mutmaßliche Täter dann gelassen zu ihm gesagt, als er ihn zur Rede stellte. Dann sei er schnellen Schrittes davongelaufen, sagte der Passant weiter. Er erkannte vor Gericht das Gesicht des Angeklagten wieder. Ein weiterer Zeuge verfolgte den Beschuldigten damals mit dem Velo.

Zeugen erkennen den Mann

Mit Sicherheitsabstand fuhr er ihm hinterher und telefonierte gleichzeitig mit der Polizei. Dann verlor sich die Spur, als der Beschuldigte über einen Zaun kletterte und in ein Tram stieg, wie der Velofahrer weiter sagte.