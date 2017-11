Kreis Lörrach Stickelberger für Bildungsfonds

Kreis Lörrach. Der heimische SPD-Landtagsabgeordnete Rainer Stickelberger begrüßt laut einer gestern verschickten Mitteilung, dass die Landesregierung in den kommenden beiden Haushaltsjahren Mittel für die Digitalisierung im Land in die Hand nehmen will. „Im Bereich Bildung agiert die grün-schwarze Landesregierung jedoch nur halbherzig“, kritisiert er aber. Auch Schulleiter und Bürgermeister im Kreis bestätigten ihm immer wieder den dringenden Bedarf an Mitteln für die Ausstattung der Schulen.

60 Millionen Euro will die Landesregierung für die Digitalisierung in der Bildung in einem Zeitraum von zwei Jahren zur Verfügung stellen, was Stickelberger für „halbherzig“ hält. Denn mit diesem Geld sollen gleich drei Bereiche abgedeckt werden – neben der Schulbildung auch das Hochschulstudium und die Weiterbildung.

„Das Thema berufliche Weiterbildung wird mit 3,75 Millionen Euro für zwei Jahre von Grün-Schwarz nur sehr stiefmütterlich berücksichtigt“, meint Stickelberger weiter. Die SPD-Fraktion fordere einen Weiterbildungsfonds von zehn Millionen Euro, der insbesondere Mitarbeitern aus klein- und mittelständischen Unternehmen zu Gute kommen soll.

Der SPD-Abgeordnete fordert darüber hinaus die Regierungsfraktionen auf, sich endlich einig zu werden bei der leidigen Frage, wie man die Schulen bei der Bereitstellung der digitalen Infrastruktur finanziell unterstützen kann. Denn es sei wichtig, durch Bildung dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sagt Stickelberger.