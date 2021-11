Basel Stolpersteine erinnern an Einzelschicksale

„Stolpersteine“ ist ein gesamteuropäisches Kunst- und Gedenkprojekt, das 1992 vom deutschen Künstler Gunter Demnig lanciert wurde und mittlerweile in weit über 20 Ländern präsent ist. 90 000 Stolpersteine seien bereits verlegt worden, sagte die Frau des Künstlers, Katja Demnig, an der feierlichen Setzung des ersten Gedenksteins beziehungsweise der ersten Gedenkschwelle auf baselstädtischem Kantonsgebiet. Jeder Stein und jede Schwelle soll an ein Einzelschicksal oder ein nachvollziehbares Kollektivschicksal erinnern. An der Grenze zu Deutschland wird nun 13 jüdischer Flüchtlinge gedacht, die am 23. November 1938 von der Basler Polizei an die Gestapo ausgeliefert worden sind.

Schweiz trägt eine Mitschuld