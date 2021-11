Fahrradfreundlich wird das Gleis durch eine Gummifüllung, die verhindern soll, dass Radfahrer in die Gleisrille einsinken und so zu Fall gebracht werden. Diese Gefahr besteht in erster Linie an behindertengerecht umgestalteten Kaphaltestellen, wo die Distanz zwischen den erhöhten Haltestellenkanten und den Gleisen verkürzt werden muss.

Eine solchermaßen umgebaute Haltestelle befindet sich an der Bruderholzstraße in Fahrtrichtung Bruderholz. Dort soll nach ersten Probeläufen auf einer Teststrecke in Füllinsdorf nun der Tauglichkeitstest in der Praxis stattfinden.