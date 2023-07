Basel Sturm hinterlässt Spur der Verwüstung

135 Notrufe

Die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt erhielt in kürzester Zeit 135 Notrufe und war bis 4 Uhr morgens im Einsatz. Neben einem Blitzschlag, der zu einem Brandfall führte, mussten etliche Bäume mit einem speziellen Kranfahrzeug beseitigt werden.

Darüber hinaus waren abgedeckte Dächer, zerbrochene Scheiben und blockierte Hochleitungen zu bewältigen. Während ein Fahrzeug im Breite Quartier nur haarscharf von einem Baum verfehlt wurde, hatte ein Fahrzeughalter in Riehen weniger Glück: Sein Auto wurde unter einem umstürzenden Baum begraben. Die Kantonspolizei Basel-Stadt absolvierte 19 Einsätze in Zusammenhang mit dem Unwetter und war mit der Sicherung von Einsatzorten, dem Überprüfen von Alarmen und diversen weiteren Auswirkungen des Unwetters beschäftigt.

Rheinrettung alarmiert

Im Kontext des Sturms und auf dem Höhepunkt des Unwetters erhielt die Kantonspolizei zudem die Meldung eines in Not geratenen Kajakfahrers auf dem Rhein. Die sofort eingeleitete Rheinrettung, in Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr, verlief allerdings ereignislos, da durch die Einsatzkräfte keine in Not geratene Person ausfindig gemacht werden konnte.

155 wetterbedingte Einsätze

Im Landkreis Lörrach tobte das Unwetter nicht minder stark: 155 unwetterbedingte Einsätze wurden gestern zwischen 20.49 und 2.30 Uhr in der Integrierten Leitstelle registriert. Dabei wurden zeitweise 128 Einsätze gleichzeitig angenommen, alarmiert und bearbeitet. Die tatsächliche Anzahl der Einsätze liegt höher, da die örtlichen Feuerwehren viele weitere Einsätze direkt annehmen, bearbeiten und zu einem späteren Zeitpunkt melden. 23 Feuerwehren waren insgesamt im Einsatz, unterstützt durch die THW Ortsverbände aus Lörrach und Schopfheim, teilte das Landratsamt mit.

Bäume stürzten in Weil auf Autos. Foto: Feuerwehr Weil am Rhein/Feuerwehr Weil am Rhein

Die Einsatzschwerpunkte waren in Weil am Rhein, Efringen-Kirchen, Vorderes Kandertal, Kandern, Kleines und Oberes Wiesental. Besonders ein Gebäudeeinsturz in Adelsberg ohne Personenschaden, ein von umgestürzten Bäumen eingeklemmter Kleinbus mit sieben mitfahrenden Personen bei Aitern, Dachabdeckungen in Rümmingen und Teilabdeckungen von Dächern im gesamten Landkreis sowie umgestürzte Bäume auf Straßen, Stromleitungen und Bahnanlagen beschäftigten die Einsatzkräfte. Das THW Schopfheim übernahm zudem die Stromversorgung einer Basisstation für Digitalfunk. Verletzte Einsatzkräfte oder Beschädigungen von Einsatzmaterial sind derzeit nicht bekannt.

Marion Dammann dankte Kreisbrandmeister Uwe Häubner sowie allen beteiligten Feuerwehrleuten und Rettungskräften für ihren Einsatz. Für die Bevölkerung sei es zudem beruhigend, dass die Blaulichtorganisationen und das THW auch mit ihren ehrenamtlich tätigen Einsatzkräften so schnell und zuverlässig Hilfe leisten, so Dammann.

Im gesamten Landkreis mussten aufgrund des schweren Unwetters Straßen gesperrt werden. Betroffen waren unter anderem die Kreisstraße 6344 zwischen Lörrach-Haagen und Wittlingen, die Landesstraße 134 bei Liel Richtung Riedlingen sowie die Landesstraße 123 zwischen Wiedener Eck und Utzenfeld an mehreren Stellen. Auf mehreren Straßen im Landkreis kann es noch zu Einschränkungen kommen.

Beim Betreten von Wäldern und Parks gilt nach wie vor große Vorsicht. Auch nach dem Unwetter können Äste herabfallen und Bäume umstürzen.